Carga de ferro cai e mata trabalhador em Porto Belo; ele teve crise convulsiva e não resistiu Polícia Civil investiga as causas do acidente com carga de ferro que tirou a vida do homem; médicos ainda tentaram reanimar a vítima...

