Carga derramada bloqueia BR-101 em SC e causa 16 km de fila
O tombamento de uma carga de cerâmica interditou parcialmente a BR-101, no km 80,8, em Barra Velha, no Litoral Norte catarinense, na manhã desta quarta-feira (20). A ocorrência foi registrada às 6h34 e envolveu uma carreta, sem registro de vítimas. Segundo informações da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, as duas faixas chegaram a ser bloqueadas após o acidente. O fluxo de veículos foi desviado provisoriamente pelo acostamento. Até o momento, a faixa da esquerda segue interditada.
