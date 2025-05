Cargos fantasmas e desvio de função: seis municípios do Oeste de SC são alvos de ações do MPSC O Ministério Público de Santa Catarina expediu recomendações após identificar diferentes irregularidades na gestão de pessoal e na... ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 15/05/2025 - 05h03 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) expediu uma série de recomendações a seis prefeituras do Oeste do estado após identificar irregularidades na gestão de pessoal e na condução de atos administrativos.

Saiba mais sobre as irregularidades e as ações do MPSC consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

