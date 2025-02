Caridade reúne médicos para cirurgias robóticas Mais de 20 profissionais acompanharam quatro procedimentos conduzidos pelo cirurgião Celso Empinotti no sábado, na Capital ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h47 ) twitter

O Imperial Hospital de Caridade reuniu mais de 20 médicos no último sábado para acompanhar quatro cirurgias com o robô Da Vinci: duas bariátricas, uma de refluxo e uma de hérnia bilateral, conduzidas pelo cirurgião geral, do aparelho digestivo e especialista em cirurgia bariátrica, Celso Empinotti.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e os avanços da cirurgia robótica consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

