Carimbada na casca: data de validade em ovos será obrigatória a partir de março Portaria do Ministério da Agricultura exige carimbo com data de validade e registro do produtor em ovos vendidos a granel ou em bandejas... ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 14h05 (Atualizado em 15/02/2025 - 14h05 )

A partir de março, será obrigatório a impressão da data de validade em ovos vendidos a granel ou em bandejas sem plastificação. O carimbo deverá conter também o número de registro do estabelecimento produtor.

Saiba mais sobre essa importante mudança e suas implicações no setor avícola consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

