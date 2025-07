‘Carisma, referência e alegria’: quem era o dentista morto em cela na Grande Florianópolis Cezar Maurício Ferreira, de 60 anos, era servidor do Tribunal Regional do Trabalho há mais de 30 anos e aguardava aposentadoria ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h58 ) twitter

Com mais de 30 anos de atuação desde o concurso público, o dentista morto em cela de delegacia, em São José, na Grande Florianópolis, era servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina. Cezar Maurício Ferreira, de 60 anos, morreu no sábado (19), depois que foi detido por se envolver em um acidente de trânsito. Segundo a família, a colisão foi provocada por um mal súbito, que foi confundido com embriaguez pelos agentes da Polícia Militar de Santa Catarina.

Saiba mais sobre a história de Cezar Maurício Ferreira e as circunstâncias de sua morte no nosso parceiro ND Mais.

