Carlos Chiodini e Emerson Stein assumem nesta quarta-feira como novos secretários de SC

Os novos secretários da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, e do Meio Ambiente e Economia Verde de Santa Catarina, Emerson Stein, tomam posse nesta quarta-feira (5). Também assume a nova secretária de Estado de Justiça e Reintegração Social, Danielle Amorim Silva. Já a Controladoria-Geral do Estado ficará sob comando do Coronel Freibergue Rubem do Nascimento. O evento acontece no CIC, em Florianópolis, a partir das 15h.

Para mais detalhes sobre a nova equipe do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

