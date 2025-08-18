Carlos Renaux conquista acesso para Série A do Catarinense após 42 anos
O Carlos Renaux confirmou o retorno até a elite do Campeonato Catarinense, após vencer o Metropolitano por 2 a 1, no último sábado (...
O Carlos Renaux conquistou o acesso para a primeira divisão do Campeonato Catarinense após derrotar o Metropolitano no último sábado (16), pelo placar de 2 a 1, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista histórica!
