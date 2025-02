Carnaval 2025: carros de aplicativo terão ponto específico no Centro de Florianópolis Segundo o prefeito Topázio Neto, a novidade no Carnaval de Florianópolis visa facilitar a logística tanto para motoristas quanto para... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 20h46 ) twitter

Florianópolis se prepara para o Carnaval 2025 com foco renovado em segurança e buscando garantir a tranquilidade dos foliões durante as festividades. A cidade anunciou novas estratégias de monitoramento e apoio à segurança pública, incluindo o aumento do efetivo policial nas ruas e no litoral, além da ampliação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos. Além disso, foi anunciado um ponto específico para os carros de aplicativo ficarem no Centro da capital.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades do Carnaval 2025!

