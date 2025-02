Carnaval 2025: confira a agenda de shows e blocos de rua em Florianópolis A expectativa da prefeitura é de que Florianópolis receba um milhão de turistas para curtir os desfiles, shows e tradicionais blocos... ND Mais|Do R7 22/02/2025 - 13h25 (Atualizado em 22/02/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Carnaval 2025 já começou na sexta-feira (21) com o Berbigão do Boca, um dos mais tradicionais blocos de rua em Florianópolis. Este ano, serão mais de 80 blocos em 15 bairros da cidade, além da programação de shows nacionais gratuitos.

Para mais detalhes sobre a programação completa e os melhores momentos do Carnaval, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Agenda cultural no Sul de SC: veja a programação para curtir o fim de semana

Professora de educação infantil de Itajaí é destaque nacional por projeto sustentável

Investimento milionário em Chapecó terá estrutura de 35 metros de altura; saiba o que será