Carnaval 2025: Consulado homenageia botânico alemão, amigo de Darwin, que fez de SC sua casa

Os “delírios febris” de Fritz Müller, botânico, naturalista e professor alemão que foi um dos pioneiros da teoria da evolução junto com Charles Darwin no século 19, será o enredo da Consulado no Carnaval de Florianópolis deste ano. Heptacampeã, a escola se apresentará no sábado (20), a partir das 22h30, na Passarela Nego Quirido, com 1.276 pessoas no desfile, em busca do oitavo título.

Saiba mais sobre essa emocionante homenagem e a história de Fritz Müller no nosso parceiro ND Mais.

