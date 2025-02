Carnaval 2025: Dascuia vai trazer legado de princesa africana à passarela em Florianópolis A escola de samba Dascuia desfila às 22h30 de sexta-feira (28) e homenageia Zacimba Gaba, líder da resistência à escravidão no Brasil... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O samba-enredo da Dascuia este ano homenageia a figura histórica de Zacimba Gaba, princesa africana que foi símbolo da resistência à escravidão no Brasil. A escola se apresentará na sexta-feira (28), a partir das 22h30, na Passarela Nego Quirido, com 1.900 pessoas no desfile.

Saiba mais sobre essa emocionante homenagem e a história de resistência que será celebrada no desfile, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Imposto de Renda 2025: 14 erros para evitar na declaração e fugir da malha fina

Folgas em 2025: veja lista de feriados e pontos facultativos em Itajaí e região

Falta de licença suspende Arrancada de Caminhões em Balneário Arroio do Silva