Carnaval 2025: veja horários e ordem do 2º dia de desfiles em Florianópolis No sábado, dia 1º de março, a Passarela Nego Quirido volta a ser palco para os desfiles de mais cinco escolas de samba ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 01/03/2025 - 13h46 )

Após uma noite de festa e celebração na sexta-feira (28), a Passarela Nego Quirido volta a ser o palco principal do Carnaval 2025 neste sábado (1º). A segunda noite de desfiles do Carnaval 2025 será marcada por enredos que exaltam a história, a ancestralidade e a força dos orixás no sambódromo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os horários e a ordem dos desfiles!

