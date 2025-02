Carnaval 2025: veja o que abre e o que fecha nos serviços públicos de Criciúma A data, considerada ponto facultativo, é celebrada na próxima terça-feira (4) ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 26/02/2025 - 20h26 ) twitter

Na próxima terça-feira (4), Carnaval, considerado ponto facultativo, alguns setores devem funcionar com horários alterados nas prefeituras. Abaixo, confira o que abre e o que fecha nos serviços públicos de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, durante a data.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças nos serviços públicos durante o Carnaval!

