Carnaval 2026: conheça a ordem dos desfiles das escolas de samba de Florianópolis
Última colocada em 2025, a Unidos Coloninha abre o espetáculo na Nego Quirido na sexta-feira, e a vice-campeã Embaixada Copa Lord fecha...
Pelo segundo ano consecutivo, o desfile das escolas de samba de Florianópolis vai ocorrer em duas noites. Agora, está definida a ordem da entrada das agremiações na Passarela Nego Quirido. Última colocada este ano, a Unidos da Coloninha abre as apresentações na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, seguida por Dascuia, Nação Guarani, Império Vermelho e Branco e Acadêmicos do Sul da Ilha.
