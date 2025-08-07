Carnaval 2026: conheça a ordem dos desfiles das escolas de samba de Florianópolis Última colocada em 2025, a Unidos Coloninha abre o espetáculo na Nego Quirido na sexta-feira, e a vice-campeã Embaixada Copa Lord fecha... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 22h58 ) twitter

Pelo segundo ano consecutivo, o desfile das escolas de samba de Florianópolis vai ocorrer em duas noites. Agora, está definida a ordem da entrada das agremiações na Passarela Nego Quirido. Última colocada este ano, a Unidos da Coloninha abre as apresentações na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, seguida por Dascuia, Nação Guarani, Império Vermelho e Branco e Acadêmicos do Sul da Ilha.

Para mais detalhes sobre a programação e as escolas participantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

