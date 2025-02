Carnaval de Joinville é confirmado e já tem data para ocorrer; confira programação Carnaval da Família e baile infantil são apenas algumas das atrações do carnaval 2025 na cidade ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 00h07 (Atualizado em 23/01/2025 - 00h07 ) twitter

O Carnaval de Joinville será realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro, novamente uma semana antes da data oficial. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (22), pela Liga das Escolas de Samba de Joinville e a Secult (Secretaria de Cultura e Turismo).

