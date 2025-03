Carnaval de Navegantes pode se tornar patrimônio cultural do município; entenda Carnaval de Navegantes incentiva a cultura na região; projeto segue para sanção ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 12/03/2025 - 23h05 ) twitter

A 7ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Navegantes, realizada na última quinta-feira (6), foi marcada por uma importante conquista para a cidade: a aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 06/2025, que declara o Carnaval de Navegantes como Patrimônio Cultural do Município. A proposta, de autoria do vereador Gabriel dos Anjos (Podemos), foi aprovada por unanimidade e destaca a relevância histórica, cultural e turística da festa para a comunidade local.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante conquista e o futuro do Carnaval de Navegantes!

