Carnaval de rua de Florianópolis: empresa que vencer leilão terá 15 dias para fazer evento Prefeitura diz que prazo não preocupa; carnaval de rua de Florianópolis pode ter menos arenas em caso de impugnação do resultado do... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 10h26 )

A empresa que vencer o leilão do carnaval de rua de Florianópolis terá que produzir o evento em apenas duas semanas. Os lances acabam nesta terça-feira (11) e a produtora escolhida terá que organizar as 12 arenas da capital em 15 dias, prazo até a semana do Carnaval.

Para mais detalhes sobre essa corrida contra o tempo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

