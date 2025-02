Carnaval de rua de Florianópolis: vencedora de leilão é inabilitada por falta de condições Caso leilão não seja bem sucedido, prefeitura já informou que assumirá o carnaval de rua de Florianópolis, mas que bancará apenas a... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 17h07 ) twitter

A produtora responsável pelo carnaval de rua de Florianópolis, que ganhou o leilão na terça-feira (12), Ivanna Tolotti Produções Artísticas Ltda, foi inabilitada. A decisão foi anunciada nesta quarta (13), 15 dias antes do evento, pela prefeitura.

Para saber mais sobre essa reviravolta no carnaval de rua de Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

