Carnaval em Florianópolis: Berbigão do Boca será gratuito após MPSC apontar irregularidade

O Berbigão do Boca, evento tradicional que marca a abertura oficial do Carnaval de Florianópolis, será gratuito ao público em todas as áreas de acesso. A decisão foi tomada após o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) investigar possíveis irregularidades que condicionavam o acesso à compra de abadás.

