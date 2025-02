Carnaval vira oportunidade contra dívidas e deve movimentar R$ 510 milhões em SC Quase 40% dos bares e restaurantes do estado estão endividados, mas carnaval promete faturamento maior em relação a 2024 ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 23/02/2025 - 17h45 ) twitter

O Carnaval de 2025 deverá aquecer a economia de Santa Catarina, segundo previsão do CNC (Confederação Nacional do Comércio). Cerca de R$ 510 milhões devem ser movimentados durante a festa, o que possibilita uma oportunidade contra dívidas, já que quase 40% dos bares e restaurantes do estado estão endividados.

Saiba mais sobre como o Carnaval pode ser uma chance de recuperação financeira para os estabelecimentos em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

