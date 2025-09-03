Carona, tiro e corpo escondido: três suspeitos pelo latrocínio em São Joaquim são presos Suspeitos serão investigados pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma; corpo do piloto foi encontrado... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 06h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 06h58 ) twitter

Três homens foram presos e confessaram os crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo no caso do empresário e piloto de enduro Lucas Macedo, 27 anos, que estava desaparecido desde o dia 30 de agosto.

