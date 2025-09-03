Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Carona, tiro e corpo escondido: três suspeitos pelo latrocínio em São Joaquim são presos

Suspeitos serão investigados pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma; corpo do piloto foi encontrado...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Três homens foram presos e confessaram os crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo no caso do empresário e piloto de enduro Lucas Macedo, 27 anos, que estava desaparecido desde o dia 30 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.