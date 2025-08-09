Carreata de carros antigos e meia maratona afetam trânsito em Florianópolis neste sábado (9) Beira-Mar continental será totalmente bloqueada das 18h às 22h devido a corrida noturna; trânsito em Florianópolis também tem alterações... ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 09/08/2025 - 11h17 ) twitter

ND Mais

O trânsito em Florianópolis terá alterações no trânsito na neste sábado (9), na região central e continental, em razão da Meia Maratona Noturna, entre 18h e 22h, e da Carreata de Carros Antigos, prevista das 11h até as 13h. As mudanças vão afetar a Avenida Beira-Mar Continental, as pontes Pedro Ivo Campos (entrada da ilha) e Colombo Salles (saída da ilha), a Avenida Gustavo Richard, o Túnel Antonieta de Barros e a Via Expressa Sul.

Para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

