Carrera Cup: Cristian Mohr apresenta seu novo Porsche 992 de 510 cavalos Novo carro foi apresentado em ano de transição do piloto blumenauense Cristian Mohr para a Carrera Cup ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 00h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O piloto blumenauense Cristian Mohr apresentou seu novo carro em lançamento oficial na segunda-feira (17). O modelo conta com uma nova identidade visual e mudança na potência do motor, que são alinhadas às necessidades da Carrera Cup, nova divisão do piloto em 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa nova fase da carreira de Cristian Mohr!

Leia Mais em ND Mais:

Árvore cai e destrói casa com mulher grávida e duas crianças em Florianópolis

Prefeitura decreta desapropriação de prédio histórico usado por colégio em SC; entenda decisão

Lagoa do Peri volta a ficar própria para banho e garante o selo Bandeira Azul