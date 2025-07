Carreta desgovernada invade empresa, deixa três feridos e estrutura em risco de colapso em SC Impacto destruiu parte do imóvel, atingiu veículos estacionados e causou vazamento de óleo diesel no centro de Vargeão, no Oeste

15/07/2025 - 22h57

