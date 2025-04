Carreta que pegou fogo no Morro dos Cavalos estava com a documentação em dia Dono do veículo falou, com exclusividade, à NDTV RECORD, lamentou o acidente do último domingo e disse que sua assessoria jurídica... ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h26 ) twitter

O caminhão-tanque que tombou e pegou fogo no domingo (6), no trecho do Morro dos Cavalos, na BR-101, em Palhoça, pertence à empresa Rodoka Transportes, sediada em Nova Boa Vista. O veículo envolvido no acidente estava com a documentação em dia e apto para a viagem. A cidade, com pouco mais de 2.000 habitantes, fica localizada a cerca de duas horas de Chapecó. No município gaúcho, todo mundo se conhece e as pessoas evitam falar sobre o caso.

