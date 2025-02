Carreta tomba, interdita rodovia e causa 9 km de filas na BR-101, em Porto Belo A carreta tombou, interditou e causou filas na BR-101, em Porto Belo, no Litoral Norte do estado; segundo a Arteris Litoral Sul, o... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 12h11 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h11 ) twitter

Um acidente envolvendo uma carreta de cimento na manhã desta sexta-feira (28) interditou completamente o trânsito e causou filas na BR-101, na altura do quilômetro 158,6, em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, no sentido Porto Alegre (RS). Já são pelo menos nove quilômetros de filas na BR-101.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e a situação do trânsito.

