Carro avança contra multidão em Munique e deixa pelo menos 20 feridos; motorista foi preso Motorista teria acelerado o veículo contra manifestantes de um movimento sindical na Alemanha; primeiro-ministro da Baviera suspeita... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h47 )

Um carro avançou contra uma multidão e deixou pelo menos 20 pessoas feridas em Munique, na Alemanha. O incidente foi registrado nesta quinta-feira (13). As pessoas atingidas participavam de uma manifestação de um sindicato. O condutor do veículo foi preso no local.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

