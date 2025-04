Carro blindado e Swat: o que se sabe sobre policial morto a tiros no RJ Policial morto foi identificado como João Pedro Marquini, de 38 anos, referência em operações especiais; ele morreu quando voltava... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h06 ) twitter

A Polícia Civil investiga o caso do policial morto baleado no domingo (30), em um tiroteio na Grota Funda, Zona Oeste do Rio de Janeiro. João Pedro Marquini, de 38 anos, voltava de viagem com a sua esposa, a juíza Tula Mello, quando o atentado aconteceu.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

