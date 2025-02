Carro caí de ribanceira de 50 m, motorista morre e sobrevivente passa a noite na mata em SC Sobrevivente contou que o acidente na ribanceira ocorreu no início da madrugada deste sábado ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 16/02/2025 - 05h05 ) twitter

Um carro caiu de uma ribanceira de 50 metros no começo da madrugada deste sábado (15), em Ipira, no Meio-Oeste catarinense. No veículo estavam dois homens, um morreu e o outro passou a noite na mata até o socorro chegar pela manhã.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

