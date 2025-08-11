Carro capota e cai dentro de córrego com três pessoas dentro em SC Acidente aconteceu em Passo de Torres, na tarde de sábado (9); uma mulher ficou ferida ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um carro capotou e terminou mergulhado dentro de um córrego na tarde de sábado (9) em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina. O acidente foi registrado na Estrada Geral Curralinhos, por volta das 15h40. No local, além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e uma ambulância do município auxiliaram na ocorrência. Havia três pessoas no veículo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Servidor de prefeitura de SC morre em colisão frontal na BR-470

‘Senti muito medo’: queda do prédio dos Correios em SC completa 20 anos

Tarifaço: duas cidades de SC estão entre as 20 mais atingidas pelas tarifas de Trump