Carro capota e cai dentro de córrego com três pessoas dentro em SC
Acidente aconteceu em Passo de Torres, na tarde de sábado (9); uma mulher ficou ferida
Um carro capotou e terminou mergulhado dentro de um córrego na tarde de sábado (9) em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina. O acidente foi registrado na Estrada Geral Curralinhos, por volta das 15h40. No local, além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e uma ambulância do município auxiliaram na ocorrência. Havia três pessoas no veículo.
