Carro capota e mata mulher de 40 anos na BR-282 em SC O acidente, com o capotamento do veículo, aconteceu na BR-282, em Ponte Serrada; vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local... ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 19h01 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h01 ) twitter

Uma mulher de 40 anos morreu após um grave acidente de trânsito ocorrido em Ponte Serrada, no Oeste de Santa Catarina, no início da noite de quinta-feira (1º). A vítima ficou presa às ferragens e, devido à gravidade dos ferimentos, morreu no local, na BR-282.

