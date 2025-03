Carro capota no Itacorubi e congestiona trânsito na região central de Florianópolis Acidente deixou a alça de acesso da SC-404 para a SC-401 bloqueada por cerca de uma hora; motorista foi levado ao hospital ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h26 ) twitter

Um carro rodou na pista e capotou no elevado do Itacorubi, na região central de Florianópolis, na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 8h. O acidente causou complicações no trânsito e a alça de acesso da SC-404 para a SC-401 ficou bloqueada. O motorista foi encaminhado para o Hospital Governador Celso Ramos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.

