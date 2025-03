Carro capota por 30 metros em SC e cinco ocupantes ficam gravemente feridos Grave acidente foi registrado na noite de domingo (30), em Ipuaçu, no Oeste do estado; cinco pessoas estavam no veículo que capotou...

