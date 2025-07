Carro com roupas etiquetadas de loja de Joinville é encontrado no PR após furto de R$ 100 mil O furto aconteceu durante a noite desse domingo (13), quando criminosos arrombaram o estabelecimento e levaram mais de mil peças ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 07h37 ) twitter

Uma parte dos produtos furtados de uma loja de Joinville, no Norte de Santa Catarina, foi recuperada nesta segunda-feira (14) no Paraná. O furto foi durante a noite de domingo (13) por volta das 21h50, quando criminosos arrombaram a loja Mielke Store e levaram mais de mil peças. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Paraná, a identificação do veículo suspeito foi possível por meio das câmeras de segurança do local. Com base nessas imagens, os agentes localizaram o carro em circulação já no Paraná.

Para saber mais sobre este caso e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

