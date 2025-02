Carro de família perde controle, cai em barranco e quase invade casa em SC Mãe e filho conseguiram sair do veículo sozinhos e foram atendidos e encaminhados a hospital por bombeiros de São Bento do Sul ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h46 ) twitter

Um carro saiu da pista e ficou pendurado em um barranco em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, na manhã desta terça-feira (18). O veículo, que era conduzido por uma mulher acompanhada de seu filho de 13 anos, quase atingiu uma casa de madeira na rua Geraldo Vicente, no bairro Rio Vermelho.

