Carro furtado de CRAS em cidade de SC é achado abandonado em cemitério Veículo foi levado com equipamentos usados em oficinas para crianças em Nova Erechim, no Oeste; polícia busca os demais objetos e pelo... ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 28/06/2025 - 05h15 )

Um carro furtado de CRAS de Nova Erechim, no Oeste de Santa Catarina, foi encontrado abandonado no cemitério de Pinhalzinho, município distante 11 quilômetros do local do crime. Segundo informações da Polícia Civil, o furto ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27). Do local, foram levados, além do carro, 23 tablets, três aparelhos celulares e dois notebooks.

