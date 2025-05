Carro para debaixo de caminhão, deixa 5 mortos e mobiliza operação complexa na BR-280 em SC Segundo os bombeiros, o único sobrevivente foi o motorista do caminhão de 38 anos; acidente ocorreu em Canoinhas ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 21h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h43 ) twitter

Um acidente grave entre um carro e um caminhão foi registrado por volta das 4h desta sexta-feira (16), na BR-280, em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, e resultou na morte de cinco pessoas. Um Astra com placas de Porto União, com cinco pessoas, foi parar debaixo de um caminhão Volvo vazio, emplacado em Três Barras.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

