Carro para embaixo de cabine de caminhão e deixa homem morto entre SC e PR O motorista de um dos carros envolvidos morreu no local da batida com outro veículo e caminhão; pessoas ficaram feridas por conta do...

ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h47 ) twitter

