Carro pega fogo na rodovia mais movimentada de SC e gera fila na entrada para aeroporto Incêndio ocorreu na SC-401, em Florianópolis, próximo ao acesso ao Aeroporto Internacional e à Ressacada segundo o Corpo de Bombeiros... ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 23h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 23h07 ) twitter

Um veículo, modelo Peugeot 208 vermelho, ficou em chamas no fim da tarde desta sexta-feira (7) no elevado João Nilson Zunino, na SC-401, em Florianópolis. O incêndio ocorreu na faixa direita da pista, no sentido que dá acesso ao Estádio da Ressaca e ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e suas consequências.

