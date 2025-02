Carro vai parar em rio após despencar de 3 metros em ponte de SC Acidente de trânsito aconteceu na tarde de sexta-feira (21), em Arabutã; carro caiu em um rio no interior do município ND Mais|Do R7 22/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 22/02/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um condutor perdeu o controle do veículo enquanto atravessava uma ponte e acabou capotando e caindo de uma altura de três metros num rio, na Linha Canhada Grande, em Arabutã, no Oeste de Santa Catarina. O acidente ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (21).

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Polícia civil prende foragido gaúcho na praia do Campeche, em Florianópolis

‘Aumenta meu tesão pela política’, diz Pablo Marçal após se tornar inelegível

STJ e TJSC mantém líder da ‘Máfia Paranaense’ em regime de segurança máxima