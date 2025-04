‘Carro voador’? Motorista se confunde com GPS e despenca 12 metros de viaduto inacabado Vídeo mostra momento exato do acidente; vítimas sofreram apenas ferimentos leves ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 02h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 02h05 ) twitter

A cena de um ‘carro voador’, na Indonésia, chamou atenção nas redes sociais nos últimos dias. Após não entender as orientações do GPS, Rudie Heru Komandono, de 61 anos, despencou de um viaduto inacabado, uma altura de aproximadamente 12 metros, na cidade de Gresik, no dia 9 de abril.

Para saber mais sobre este impressionante incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

