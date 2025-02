Carta escrita em papel higiênico por blumenauense preso em 1938 chega ao Arquivo Histórico Arquivo Histórico recebeu o novo item que agora integra o acervo de Blumenau; o conteúdo da carta, escrito em alemão, foi traduzido... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 09h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Arquivo Histórico de Blumenau conta com um novo item no importante acervo do município: uma carta escrita em alemão em folhas de papel higiênico pelo blumenauense Julio Baumgarten, preso no final da década de 1930, por tentativa de golpe.

Saiba mais sobre essa descoberta histórica e os relatos que revelam momentos difíceis da nossa história no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Saiba as vagas de emprego mais urgentes em Chapecó

Quase 900 moradias do Minha Casa, Minha Vida em SC não foram entregues após mais de 10 anos

Filhotes de Golden e Shih Tzu têm ‘transformação inusitada’ e ficam a cara da mãe em SC