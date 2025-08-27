Cartão-postal em obras: veja como será a nova Beira-Mar que vai mudar cidade de SC Com 3,7 km de extensão e financiamento internacional, obra prevê ciclovias, áreas de lazer e promete reurbanizar um dos principais... ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Considerada a maior obra de mobilidade urbana da história de São José, a futura avenida Beira-Mar de Barreiros promete mudar o cenário da cidade e se tornar um dos principais cartões-postais da Grande Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação!

Leia Mais em ND Mais:

Lotação total em UTIs neonatais e aumento em leitos adultos acendem alerta em regiões de SC

Agência de regulação de SC paga cerca de R$ 90 mil mensais em jetons a conselheiros

Tecnologia contra a dengue avança em SC com soltura de milhões de mosquitos em três cidades