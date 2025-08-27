Cartão-postal em obras: veja como será a nova Beira-Mar que vai mudar cidade de SC
Com 3,7 km de extensão e financiamento internacional, obra prevê ciclovias, áreas de lazer e promete reurbanizar um dos principais...
Considerada a maior obra de mobilidade urbana da história de São José, a futura avenida Beira-Mar de Barreiros promete mudar o cenário da cidade e se tornar um dos principais cartões-postais da Grande Florianópolis.
Considerada a maior obra de mobilidade urbana da história de São José, a futura avenida Beira-Mar de Barreiros promete mudar o cenário da cidade e se tornar um dos principais cartões-postais da Grande Florianópolis.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: