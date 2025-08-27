Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cartão-postal em obras: veja como será a nova Beira-Mar que vai mudar cidade de SC

Com 3,7 km de extensão e financiamento internacional, obra prevê ciclovias, áreas de lazer e promete reurbanizar um dos principais...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Considerada a maior obra de mobilidade urbana da história de São José, a futura avenida Beira-Mar de Barreiros promete mudar o cenário da cidade e se tornar um dos principais cartões-postais da Grande Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.