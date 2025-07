Casa abandonada com histórico de conflitos é demolida no Centro de Criciúma Defesa Civil removeu estrutura após histórico de brigas, sujeira e presença de usuários no local ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 01h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma casa abandonada no Centro de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, foi demolida na manhã desta sexta-feira (4). Localizada na rua Princesa Isabel, a residência de madeira era alvo de reclamações da vizinhança há bastante tempo. Além do acúmulo de sujeiras, o imóvel foi invadido diversas vezes. Agentes estão no local realizando a limpeza do terreno.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa situação e as ações da Defesa Civil.

Leia Mais em ND Mais:

Após seis anos, Itajaí voltará a ter festa de Ano Novo? Entenda

‘Mesa de sinuca’: obra abandonada há quase 15 anos em SC tem licitação pronta, mas falta verba

Motofaixas podem mudar o trânsito de Florianópolis; projeto será avaliado pela Senatran