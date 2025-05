Casa do Empreendedor impulsiona crescimento do MEI em Criciúma: ‘Perto dos 18 mil’ Cidade soma mais de três mil empresas abertas só nos primeiros meses de 2025; cerca de 70% são MEI e EPP ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h35 ) twitter

Na busca por estimular e oportunizar o desenvolvimento de novos empreendimentos em Criciúma, maior cidade do Sul de Santa Catarina, a Casa do Empreendedor integra todos os sistemas necessários para iniciar um negócio na cidade. O espaço fica localizado no segundo piso do Paço Municipal Marcos Rovaris.

