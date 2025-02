Casa Outlet, feira de móveis e decorações, tem descontos de até 70% em Blumenau A Casa Outlet será realizada nos dias 13 a 16 de fevereiro, no Parque Vila Germânica, em Blumenau ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h07 ) twitter

Blumenau se prepara para receber a Casa Outlet, a maior feira do segmento em móveis e decoração de Santa Catarina. Com descontos de até 70%, o evento é uma oportunidade para renovar os ambientes da casa.

Não perca a chance de transformar sua casa com ofertas imperdíveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

