Casa própria: preço de imóveis à venda dispara na área continental de Florianópolis Pesquisa analisa o preço do metro quadrado de imóveis à venda com base em anúncios veiculados na internet ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 18h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h47 )

Bairros na região continental de Florianópolis tiveram os maiores aumentos no preço de imóveis residenciais para compra e venda no último ano. As informações são do índice FipeZap+ de abril, divulgado nesta terça-feira (6).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro dos detalhes sobre o aumento dos preços dos imóveis na região!

