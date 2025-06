Casa temática de SC que homenageava Gusttavo Lima muda de nome: ‘Machucou muito’ Dono do local, localizado em Penha, entrou em acordo com a equipe de Gusttavo Lima ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h37 ) twitter

Um bar que homenageava o cantor Gusttavo Lima localizado em Penha, no Litoral Norte catarinense, teve que mudar de nome após a equipe jurídica do sertanejo notificar o proprietário do local.

Para saber mais sobre essa mudança e o impacto que teve no proprietário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

