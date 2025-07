Casa trancada e faca com sangue: jovem é encontrado morto em SC A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta terça-feira (8), em Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina. A Polícia Civil investiga... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 22h37 ) twitter

Um jovem de 22 anos foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira (8), no posto indígena de Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina. A vítima foi encontrada caída em frente à própria casa, com uma perfuração no tórax. Segundo a Polícia Militar, a residência estava trancada. No interior, os policiais encontraram uma faca de cozinha com manchas de sangue.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

